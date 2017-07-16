ماضي الهاجري

يبحث عدد من النواب تقديم اقتراح يقضي بالسماح لموظفي الدولة في مختلف الجهات الحكومية ببيع رصيد إجازاتهم بدلا من الاستمتاع بها مع إعطاء الموظفين حرية الاختيار.

وكشفت مصادر نيابية لـ «الأنباء» عن توجه بعض النواب تقديم اقتراح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية وإعطاء الموظف الحق في بيع رصيد إجازته بدلا من الاستمتاع بها مع ضبط تلك العملية على أن يحق للموظف تكرارها كل عامين أو ثلاثة فقط.



وأشارت المصادر الى ان هناك قطاعات عسكرية تسمح ببيع رصيد الإجازات بعدة فئات منها 90 يوما وأخرى 60 يوما، موضحة أن هذا الأمر مطبق في بعض القطاعات منذ سنوات طويلة، داعين الى تعميمه على مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة سواء كان القطاع عسكريا أو مدنيا.

واضافت أن ثمة استفسارات الآن يجريها بعض النواب قبيل تقديم القانون مع الخدمة المدنية لمعرفة مدى قانونية هذا القانون والاستئناس برأي الجهات الحكومية.