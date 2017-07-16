رشيد الفعم

أكد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب خالد العتيبي ان اللجنة اوعزت الى وزارة الصحة بعمل دراسة حول اضافة ربات البيوت الى بطاقة «عافية» الصحية.



واشار العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان اللجنة ستتابع اضافة ربات البيوت على ان يكون ذلك في عقد التأمين الصحي القادم خصوصا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعكف على احصاء ربات البيوت لدارسة إضافتهن إلى مشروع التأمين الصحي.

الى ذلك، اكد مصدر نيابي لـ «الأنباء» انه الى جانب شريحة ربات البيوت سيجري أيضا دارسة اضافة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وأهالي الشهداء على ان يتم ذلك بشكل تدريجي.

وتوقع المصدر ان تتم اضافة شريحة ربات البيوت خلال نهاية العام الحالي على ان تتبعها شريحة اهالي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة مباشرة.