￼ لم تعد للعدو الإسرائيلي خطوط حمر فيما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني وعلينا في المقابل أن نزيل كل الخطوط الحمر التي تم رسمها لنا تحت شعارات السلام والتعايش

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لا يجوز التحجج بالخلافات العربية وتردي الأوضاع على المستوى القومي والإسلامي للسكوت عن الغطرسة الإسرائيلية وخاصة ما يتعلق منها بالإجراءات الإجرامية المتعلقة بالمسجد الأقصى.

وقال الغانم في تصريح صحافي «إن استمرار الإجراءات الصهيونية في إغلاق المسجد الأقصى والاستمرار في الممارسات القمعية في القدس وباقي الأراضي المحتلة أمر لا ينبغي السكوت أمامه بغض النظر عن كل الحجج والتنظيرات التي تسوق حالة الصمت العربي».

وأضاف الغانم «برغم ما يعتري واقعنا القومي من اختلالات وخلافات إلا أن الأمة بجماهيرها ونخبها وما تملكه من رصيد وجداني عميق وتاريخي إزاء قضية فلسطين، قادرة على خلق رأي عام جارف وضاغط يستهدف الدوائر الإقليمية والدولية من أجل الضغط على العدو الإسرائيلي».

ودعا الغانم كل البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانات العالم الحر إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية ولو بكلمة، مؤكدا أن الصمت المريب يعطي العدو يوما بعد يوما تفويضا شاملا لفعل ما يريده على الأرض، ضاربا بعرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكل مقررات القانون الإنساني الدولي.

وقال الغانم «بالأمس البعيد بدأ القتل على الهوية ودشنت خطوات الاحتلال وقضم الأراضي مرورا بالتهجير القسري وانتهينا بالأمس القريب إلى حملات استيطان محمومة، وها نحن اليوم نقف على إجراءات غير مسبوقة تستهدف المسجد الأقصى».

وأضاف الغانم «لم تعد للعدو الإسرائيلي خطوط حمر فيما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني، وعلينا في المقابل أن نزيل كل الخطوط الحمر التي تم رسمها لنا تحت شعارات السلام والتعايش، فالسلام مفهوم متكافئ يتطلب التزاما متكافئا من كل الأطراف».