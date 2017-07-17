ثمّن النائب سعدون حماد جهود الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في معالجة اوضاع تلك الفئة وإيجاد الحلول والطرق والأساليب المناسبة لإنهاء ملف هذه القضية، كما اشاد بالنتائج التي حققه الجهاز في مجال تعديل الاوضاع وكشف الجنسيات والمستندة الى وثائق ومستندات صحيحة ومؤكدة بما لا يدع مجالا للشك، حيث ساهمت تلك النتائج في مغادرة عشرات الآلاف الى اوطانهم الاصلية وقيام آخرين منهم بتعديل اوضاعهم.

وأضاف حماد: لقد اطلعنا على خطوات الجهاز المركزي في تطبيق القرار رقم 409/2011 والخاص بتقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية كالخدمات الصحية والتعليم والتوظيف والتموين واستخراج الوثائق اللازمة لتسيير المعيشة لتلك الفئة وتوفير وسائل الحياة الكريمة والالتزام بمبادئ ومعايير المحافظة على حقوق الانسان.

وطالب حماد بضرورة تضافر الجهود لمعالجة تلك القضية الشائكة بشكل عاجل.