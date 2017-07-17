قدم النائب فراج العربيد سؤالا إلى د. جمال الحربي جاء فيه: تداولت بعض الصحف أنباء عن تعيينات في مكتب وزير الصحة مخالفة لقانون الخدمة المدنية، ولا تنطبق عليها شروط التعيين.. لذا يرجى موافاتنا بالتالي.

1 ـ ما عدد الموظفين المعينين في مكتب وزير الصحة منذ تسلمه الحقيبة الوزارية؟ وما درجاتهم الوظيفية؟ يرجى تزويدنا بكشف بأعداد والسيرة الذاتية لكل منهم مشفوعة بالمراكز الوظيفية التي تولوها قبل تعيينهم بمكتب الوزير وشهاداتهم العملية وتقاديرهم الوظيفية لآخر خمس سنوات.

2 ـ هل تم تعيين متقاعدين في مكتب الوزير؟ وهل بينهم مستشارون أو مسميات وظيفية أخرى؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالاسماء والاعداد والامتيازات المالية والإدارية المقررة لهم، مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل منهم والمهام الموكلة إليه.

3 ـ هل تم نقل أو تدوير أي من موظفي مكتب الوزير المتواجدين قبل توليه حقيبة الصحة؟ إذا كان الجواب بنعم.. يرجى تزويدنا بالأسماء والشهادات العلمية والتقادير السنوية الحاصلين عليها لآخر ثلاث سنوات.