وجه النائب أحمد الفضل سؤالا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: نمى إلى علمي أن هناك تظلمات عديدة رفعت إلى مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقضايا عديدة رفعت إلى المحاكم بخصوص إعلان التدريب بكليات الهيئة والذي كان في العام 2015.



لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 ـ نسخة من الإعلان الأصلي الذي نشر بالصحافة.

2 ـ نسخة من الإعلانات التكميلية الذي نشرتها الهيئة لهذا الإعلان.

3 ـ نسخة من دراسة الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريب بالكليات التي أجرتها إدارة الهيئة والتي على أساسها اتخذت قرار الإعلان.

4 ـ نسخة من قرار اللجنة العامة للتعيينات برئاسة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الخاص بالإعلان وهل تم فيه ذكر العدد المطلوب من المدربين؟

5 ـ نسخة من قرار تشكيل لجنة مقابلات مكتب التربية العملية بكلية التربية الأساسية ومحاضر اجتماعات هذه اللجنة وقراراتها ونتائج المقابلات الشخصية لكل من تقدم لهذه الوظيفة.

6 ـ الأسماء التي رفعتها لجنة مقابلات مكتب التربية العملية بكلية التربية الأساسية إلى اللجنة العامة للبعثات.

7 ـ أسماء وملفات كل من تقدم إلى هذه الوظيفة وجميع الأوراق المرفقة.

8 ـ محاضر اجتماعات اللجنة العامة للتعيينات الخاصة بمناقشة الأسماء التي رفعتها لجنة مقابلات مكتب التربية العملية بكلية التربية الأساسية وأسس المفاضلة التي اعتمدت عليها اللجنة باختيار المتقدمين.

9 ـ كشف يبين الأسماء والعدد الإجمالي لأعضاء هيئة التدريب بالكليات الذي وافقت عليه اللجنة العامة للتعيينات برئاسة مدير عام الهيئة.

10 ـ هل اضيفت أسماء جديدة للإعلان من قبل إدارة الهيئة خلال الفترة منذ شهر سبتمبر 2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟

11 ـ هل تم قبول أعضاء هيئة التدريب وتخصصاتهم مخالفة لما جاء بالإعلان؟