قامت لجنة التحقيق البرلمانية بزيارة الى المكتب الصحي بفرنسا وذلك لمتابعة ما أوكل لها من مهام حيث كان أعضاء اللجنة ومدير المكتب الصحي فهد الرشيدي والمديرالمالي بالمكتب فيصل الزمانان، حيث قام الأعضاء بجولة داخلية والمرورعلى مكاتب الموظفين التي وضعت من أجل خدمة المواطنين من حيث تحديد المواعيد والاجراءات المحاسبية بالاضافة الى مرورهم على مكاتب الأطباء المتابعين لحالات المرضى.

وأثناء تواجد أعضاء اللجنة البرلمانية بالمكتب الصحي، أشاد بعض المواطنين المراجعين للمكتب بتعامل المكتب الصحي الراقي معهم وبما يلاقونه من تعاون وتسهيل أمور المرضى وسعة صدور جميع العاملين في المكتب الصحي بفرنسا في الرد على استفساراتهم.