وجه النائب فراج العربيد سؤالا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه: مع كثرة الشكاوى التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة واولياء امورهم من الاجراءات التي تتخذها الهيئة العامة المعنية بذلك، ومع ورود ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول وجود مخالفات وتجاوزات في ملف الهيئة، لذا يرجى موافاتنا بالتالي: ورد في تقرير ديوان المحاسبة وجود مخالفات مالية لبعض المدارس الخاصة بذوي الاعاقة، ما دوركم في تلافي تلك المخالفات؟ الرجاء تزويدنا بعدد المدارس المعتمدة للهيئة في كل محافظة على حدة مع ابراز الاسس الفنية التي تم اختيار هذه المدارس على ضوئها، وتقارير تقييمها في تعليم ابناء هذه الفئة وحجم التعامل المادي مع كل مدرسة من تلك المدارس.

وما سبب تأخير اصدار شهادات اثبات الاعاقة التي يصل معظمها الى اشهر، وما الاجراءات الفنية المتخذة في هذا الاطار؟ برجاء تزويدنا بتقرير واضح ومفصل عن الاجراءات المتبعة لاصدار الشهادات، والآلية التي تقوم بها الهيئة بهذا الصدد والعوائق الفنية التي تواجهها في مثل تلك الحالة.

تقوم الهيئة بإيقاف رواتب الإعاقات التعليمية ما دون سن الثامنة عشرة، فما سبب ايقاف تلك الرواتب؟ برجاء شرح الاجراءات اللائحية في مثل هذه الحالات وما يتبعها من شروط لايقاف تلك الرواتب وعدد الحالات التي تم وقف رواتبها.

اشار تقرير ديوان المحاسبة الى وجود تجاوزات في بند الاجهزة التعويضية، فما دور الهيئة في تلافي تلك التجاوزات، وما الاجراءات المتخذة بهذا الملف؟ الرجاء تزويدنا بصورة ضوئية للاجراءات المتخذة وحجم التجاوزات المرصودة.