بدر السهيل

عقدت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اجتماعا أمس لاستكمال التحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اليوم التحقيق بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وقال مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين: إن اللجنة عقدت ١٢ اجتماعا لبحث تجاوزات «الموانئ» تبين خلالها استغلال أراض بمساحة مليون متر بلا مقابل، حيث تم رصد الكثير من التجاوزات المالية لعدد من الجهات الحكومية، ومنها أن هيئة الزراعة وزعت مليون دينار دون وجه حق.

وكشف البابطين عن ‏أن اللجنة أوصت بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون هيئة مكافحة الفساد وإلحاق تبعيتها بمجلس الأمة.