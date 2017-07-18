بدر السهيل

تستكمل لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء اليوم عملها بمناقشة محور الخلل في التركيبة السكانية وارتفاع نسبة البطالة حسبما ورد في الاستجوابين المقدمين من النواب محمد المطير ود.وليد الطبطبائي وشعيب المويزري ورياض العدساني، حيث من المقرر ان يحضر اجتماع اللجنة ممثلون عن الحكومة، وذلك استكمالا لعمل اللجنة التي سترفع تقريرها النهائي للمجلس بعد الانتهاء من عملها المتوقع مع بداية دور الانعقاد.

من جانب آخر، عقدت امس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اجتماعا لاستكمال التحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وخاصة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اليوم التحقيق بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، كما ناقشت اللجنة عدة مواضيع أخرى. وفي هذا السياق، قال مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين: إن اللجنة عقدت ١٢ اجتماعا لبحث تجاوزات «الموانئ» تبين خلالها استغلال أراض بمساحة مليون متر بلا مقابل، حيث تم رصد الكثير من التجاوزات المالية لعدد من الجهات الحكومية، ومنها أن هيئة الزراعة وزعت مليون دينار دون وجه حق. وكشف البابطين عن أن اللجنة أوصت بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون هيئة مكافحة الفساد وإلحاق تبعيتها بمجلس الأمة.