بدر السهيل

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تعاون الحكومة الكامل مع لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، واستعدادها لتقديم كل المعلومات المطلوبة في هذا الشأن.

وقالت الصبيح إنها حضرت امس اجتماع اللجنة وقدمت كل ما يتعلق بالقضايا التي أثيرت في الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وكانت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء قد دعت الوزيرة الصبيح لاجتماعها اليوم لمناقشة التركيبة السكانية وارتفاع نسب البطالة إلا أن عدم اكتمال النصاب قد حال دون عقد الاجتماع.