كشف مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالوهاب البابطين أن اللجنة ستبت في عدد من التقارير المدرجة على جدول أعمالها خلال اجتماعها المقرر يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم.

وأوضح البابطين في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن اللجنة تطرقت خلال اجتماعها امس إلى ثلاثة موضوعات أولها العقد المبرم بين وزارة المالية وبين شركة إدارة المرافق العمومية بشأن منتزه حولي الترفيهي.

وأضاف أنه تم التطرق إلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة النظر في بعض جوانب التصرف بأملاك الدولة العقارية.

ولفت إلى أن اللجنة نظرت في تقرير ديوان المحاسبة بشأن التعاقدات التي سبق أن أبرمتها الحكومة لإنجاز مشروعات بطريقة البناء والتشغيل والتحويل (BOT).

وأكد ان اللجنة قررت إعادة صياغة هذه التقارير لعرضها على الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء المقبل للبت فيها بشكل نهائي تمهيدا لإحالتها على المجلس.

واضاف أن مجلس الأمة كلف لجنة حماية الأموال العامة بضرورة التحقيق في القضايا المثارة بشأن وجود تجاوزات مالية وإدارية في وزارة الإعلام والجهات التابعة لها.

وقال البابطين: إن التحقيق يشمل فحص كل المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي ذكرها المستجوبون في استجواب وزير الإعلام السابق في ٣١ يناير ٢٠١٧ وكل ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة بشأن الحساب الختامي لوزارة الإعلام لعام 2016/2015.

وأوضح أن اللجنة قامت بدعوة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله لحضور اجتماع الامس لبحث الموضوعات المثارة والتي تم تكليفنا بها من قبل المجلس وانتظرنا حسب المدة اللائحية إلا أن الوزير لم يحضر دون تقديم اعتذار. وأضاف البابطين أنه تقرر إرسال دعوة أخرى للوزير للحضور لبحث الموضوعات المثارة يوم الثلاثاء المقبل بالإضافة إلى دعوة ديوان المحاسبة الأربعاء المقبل لمناقشة ١٩ موضوعا موجودة على جدول أعمال اللجنة من مجالس سابقة.

وأشار البابطين إلى أنه بناء على الإحالة التي وصلتنا من المجلس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٥ بشأن التحقيق في التجاوزات بالهيئة العامة للاستثمار ارتأينا دعوة ديوان المحاسبة للاستماع إلى ملاحظاتهم ومستجداتهم ليتسنى لنا رفع التقرير بشكل نهائي.