طالب النائب محمد هايف وزير الداخلية بالإسراع في إصدار بيان صحافي ينشر فيه تفاصيل خلية العبدلي والمدانين الـ ١٤ فيها.

وقال هايف بتصريح في مجلس الأمة: إنه لا يعقل وجود ١٤ شخصا مدانين لا يعرف الشعب الكويتي هل هم داخل البلاد أو خارجها، ولم يأت أي بيان من «الداخلية» عنهم.

وطالب «الداخلية» بالقبض عليهم سريعا والقبض على المتسترين عليهم وتوضيح ما إذا كانوا في الكويت أو خارجها، مشيرا إلى أنه لم يتم التعامل مع هذه الخلية بنفس التعامل مع المتهمين في قضايا أخرى.

وأشار هايف إلى «أننا سكتنا كل هذه الفترة حتى يتم صدور الحكم، وانه لا يمكن أن نسكت، وآن الأوان لمعرفة مصير هذه الخلية وإجراءات وزارة الداخلية، ونرجو أن يكون الجواب سريعا على هذه الأسئلة، وأن تعلن الأسماء والصور وإجراءات الداخلية تجاههم».