ناصر العنزي

قلد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نجم منتخبنا الوطني ونادي القادسية الرائد بدر المطوع رتبته الجديدة بعد أن تمت ترقيته الى رتبة مقدم وتعيينه مديرا لإدارة الشؤون الأمنية لحرس مجلس الأمة.

وبارك الجمهور الكويتي لنجمه بدر المطوع الترقية عرفانا لما قدمه للكرة الكويتية وسجل اسمه كأحد نجوم الكرة في تاريخ نادي القادسية والمنتخب الوطني، وتبارك «الأنباء» للمطوع متمنية له التوفيق في حياته الرياضية والعملية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعث ببرقيات الى عدد من الرياضيين الكويتيين هنأهم فيها بما حققوه من ألقاب ونجاحات في مشاركاتهم الرياضية.

وبعث الغانم ببرقية إلى اللاعب أحمد نقا المطيري هنأه فيها بحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوى للمعاقين المقامة في العاصمة البريطانية لندن.

كما بعث ببرقية الى اللاعب عبدالله أحمد الخالدي هنأه فيها بحصوله على الميدالية البرونزية في البطولة الدولية للمبارزة لرياضة ذوي الإعاقة التي اقيمت في پولندا.

وبعث الغانم ببرقية الى اللاعب يوسف محمد كرم بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في البطولة العربية لألعاب القوى المقامة في تونس.

وأعرب الغانم في برقياته عن تمنياته الصادقة لكل الرياضيين الكويتيين بدوام النجاح والتألق ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل القارية والدولية.