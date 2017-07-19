سلطان العبدان

دعا النائب د.محمد الحويلة رئيس اللجنة التعليمية وزير التربية ووزير التعليم العالي قبول الطلبة من فئة غيري محددي الجنسية (البدون) بالجامعة وأنه يجب على مؤسسات التعليم العالي ان تكون حريصة على توفير فرص التعليم للجميع.

وقال الحويلة في تصريح صحافي إن التعليم حق انساني ترعاه الدولة وفقا لنص المادة 13 والتي تنص على ان «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه»، ومن واجب الدولة توفيره للجميع وتسهيل الحصول عليه في المرحلة الجامعية وأن فئة غير محددي الجنسية (البدون) يستحقون كل الدعم كونهم من نسيج المجتمع الكويتي ولا يعرفون وطنا غير الكويت وعمل آباؤهم وأجدادهم من أجل الكويت ولازالوا يعمل من أجلها، ومنهم الكثير من المتفوقين وتصل نسبهم إلى 95%، لذلك يجب أن تتبنى الدولة متفوقي الثانوية العامة من فئة البدون عن طريق سياسة عامة واضحة ومعلنة بحيث توفر لهم مقاعد جامعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

وأشار الحويلة أن فئة غير محددي الجنسية (البدون) يواجهون ظروفا معيشية صعبة إلا أنهم يصرون على إكمال تعليمهم ودراستهم بعد الثانوية العامة لاكتساب علما وخبرات تعليمية ومهنية لخدمة وطنهم الكويت.

واختتم الحويلة بأن الكويت حصلت على لقب مركز الانسانية وقائدها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح حفظه الله قائد العمل الانساني وباتت مركزا وقبلة لكل المسائل الإنسانية ومن الواجب ان تلتفت كل الجهات المحلية لتفعيل الجانب الانساني في قراراتها، متمنيا أن يصدر قرار سريع من وزير التربية ووزير التعليم العالي لإنهاء هذه المعاناة وقبولهم بالجامعة.‏‫