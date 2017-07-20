الهدف من عقد الجلسة الطارئة يتمثل في تدارس الموقف الخطير في القدس والسعي إلى الاتفاق على خطوات عملية سياسية وديبلوماسية وشعبية

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى ضرورة عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي لبحث تداعيات الموقف المتصاعد في مدينة القدس والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى.

وقال الغانم في رسالة بعث بها إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي إنه «بالنظر إلى استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومنع شعبنا الفلسطيني من الدخول إليه والصلاة فيه وفي ظل استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة كل أنواع الغطرسة والاستبداد بحق أشقائنا الفلسطينيين أتوجه إلى معاليكم بضرورة طلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في المملكة المغربية الشقيقة أو في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وفي أقرب فرصة ممكنة».

وأضاف أن الهدف من عقد الجلسة الطارئة يتمثل في تدارس الموقف الخطير المتصاعد في القدس والسعي إلى الاتفاق على خطوات عملية سياسية وديبلوماسية وشعبية تستهدف الدوائر العربية والإسلامية والقارية والدولية التي من شأنها الضغط بقوة على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها الجائرة والمناقضة لكل القوانين والأعراف الإنسانية الدولية.

وأكد أن «من غير المقبول ونحن ممثلو الشعوب العربية أن نقف مكتوفي الأيدي ودون مبادرة للتحرك باتجاه نصرة أهلنا في فلسطين».

من جهة اخرى، استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس السفير المكسيكي لدى الكويت ميغيل انخل ايسيدرو.

وحضر اللقاء مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس.