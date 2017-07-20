أشاد النائب السابق محمد طنا بعمل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الدفاع لقيامهم بتسجيل ابناء الكويت «البدون» في السلك العسكري لخدمة وطنهم الكويت.

وأضاف طنا في تصريح صحافي ان هناك جهودا يشكرون عليها في الجهاز المركزي للبدون خصوصا في تجديد البطاقات وسرعه الرد على وزارة الدفاع بهذا الجانب وجوانب اخرى.

وأشاد طنا بالاستمرار في عملية التسجيل وقبول جميع المتقدمين في وزارة الدفاع، مبينا ان خير من يدافع عن هذه الأرض هم ابناؤها.

وطالب بإعادة النظر في القرارات فيما يتعلق بالجوازات مادة ١٧ ولابد من ان تستمر الحكومة بإصدار هذه الجوازات لجميع الحالات لان حق التنقل مكفول للجميع.

وختم طنا تصريحه بالإشادة بالجهاز المركزي للبدون على ما يقوم به من جهود مشكورة لتسهيل اجراءات المتقدمين للسلك العسكري وتسهيل جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بالإخوة الكويتيين البدون.