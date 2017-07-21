الأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي جهة تمس الكويت و قضية الخلية الإرهابية قضية وطن وأمن ولا يمكن إلا أن نقف مع وطننـا وأمننا وندعم جهازنـا الأمني ونرفـض التشكيـك فيه

بدر السهيل

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس اتفاقية المناخ وتوفير الطاقة البديلة بين حكومتي الكويت وباريس لافتا إلى ان هذه الاتفاقية نمطية وستواصل اللجنة النظر فيها.

وقال الدقباسي في تصريح صحافي في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة إن الحكومة مطالبة باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد.

وأعلن انه وقع على طلب عقد دورة طارئة لمناقشة كل ما يتعلق بقضية خلية العبدلي وكل ما ترتب على هذه القضية من إجراءات مضيفا «سنعقد هذه الجلسة وسنساند الدولة لاتخاذ إجراءاتها للمحافظة على أمننا وهيبتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا».

وأكد الدقباسي ثقته المطلقة في الأجهزة الأمنية ودعمه لجهودها، مشددا على أن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي جهة تمس الكويت.

وقال ان قضية الخلية الإرهابية هي قضية وطن وأمن ولا يمكن إلا أن نقف مع وطننا وأمننا وندعم جهازنا الأمني ونرفض التشكيك فيه.