سلطان العبدان

ثمن النائب طلال الجلال الاجراءات التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من اجل ضبط المتهمين المحكوم عليهم في قضية خلية العبدلي، مطالبا النواب بدعم الوزير في اجراءاته والكف عن التهديدات، لأن من يراهن على قدرة الوزير الجراح على القبض على أعضاء الخلية خسران، وكلي ثقة بانه في القريب العاجل سيكون المتهمون تحت يد وزارة الداخلية.

واشاد الجلال في تصريح صحافي بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

وقال الجلال انه قرار مستحق بعد صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن «خلية العبدلي»، والذي اثبت ضلوع ايران في تكوين الخلية الارهابية، حيث ما ورد في حيثيات الحكم كما جاء في بيان الخارجية من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، يؤكد التدخل السافر لايران وعدم احترامهـــا لحقــوق الجــوار.

ونصح الجلال الحكومة الايرانية بالتوقف عن التدخل في شؤون الدول الخليجية، والكويت عصية على من يريد تمزيق وحدتها، فالشعب الكويتي بجميع اطيافه يقف صفا واحدا خلف نظامه السياسي، ولن يستطيع كائن من كان ان يفرقنا.

وقال النائب طلال الجلال ان ايران وحدها تتحمل مسؤولية التطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد، وعليها ان تراجع سياستها وأن تركز على شؤونها الداخلية وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها وان تكــــف عن دعـــم الإرهاب والتطـــرف والتدخل في شؤون الـــدول الأخـــرى.