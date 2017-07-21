أدلى النائب محمد المطير بتصريح بشأن كل من يتعاطف او يتستر على الخلية جاء فيه:

اقول للخونة: الحرص على أمن البلد ورد كل ما يهدد وجوده وقمع كل خائن يسعى لزعزعة استقراره لا يعتبر تعسفا ولا تجاوزا للخطوط الحمراء. وزاد:

بل المتعسف والخائن هو الذي يتستر على المجرمين ويدافع عن الإرهابيين والمتجاوز للخطوط الحمراء هو المدافع عن الهاربين من تطبيق حكم القضاء والذي يسعى لقيادة الكويت إلى مستنقع الطائفية ووحل الفتن إرضاء لأسياده في إيران ناكرا نعمة الله عليه جاحدا لفضل الكويت التي علمته وربته وخلته يعرف يحچي ويعارض، والحين يشكر إيران بالدفاع عن عملائها ولا يشكر الكويت بالمطالبة بإنزال أقصى العقوبة بالخونة من المنتسبين لها.