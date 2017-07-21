حمل النائب خالد العتيبي وزارة الداخلية المسؤولية كاملة في قضية هروب واختفاء المدانين في الشبكة الارهابية والمعروفة بخلية العبدلي، مؤكدا أن أحكام القضاء التي نطق بها قضاؤنا الشامخ باسم سمو أمير البلاد واجبة النفاذ ومن العار ان يلوذ بالفرار من اضر بأمن الدولة وهدد استقرارها على هذا النحو دون علم الاجهزة الامنية.

وزاد العتيبي أن ما حدث يؤكد اختراق الاجهزة الامنية ويجدد حقيقة وجود بؤر وخلايا تعمل ضد البلاد ولصالح دول معادية وبأعداد تفوق عدد المدانين بالقضية، وأصبح لزاما على الحكومة التوضيح لكي يعرف الشعب الكويتي الحقيقة كاملة ويقف أمام كل التفاصيل وتتم محاسبة المقصرين ايا كانت مواقعهم، مؤكدا ان الايام القادمة ستشهد تنسيقا مع الأخوة الزملاء لمحاولة عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة القضية واتخاذ توصيات وقرارات تعالج هذا الخلل وتحاسب المتخاذلين والمقصرين وتدعو الى اعادة المدانين لتنفيذ الاحكام التي صدرت بحقهم.

واضاف العتيبي سأتقدم بأسئلة برلمانية لكل من وزير الداخلية عن التقصير الأمني الشديد في متابعة المدانين وأسئلة اخرى الى وزير الخارجية متى ما ثبت خروج المدانين من الكويت أستفسر فيها عن دور الخارجية والمراسلات التي تمت بينها وبين الدول الاخرى التي هرب المدانون اليها، وهل طالبت الخارجية بتسليمهم واعادتهم للكويت مرة اخرى وذلك للوقوف على كل التفاصيل قبل اتخاذ أي خطوات حسابية تالية.