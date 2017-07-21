أكد الناطق الرسمي باسم التجمع السلفي أحمد باقر أن ما قامت به الحكومة الكويتية أقل ما يمكن أن تقوم به وهو في الاتجاه الصحيح، ويجب عليها عمل المزيد لاسيما ان أمن الكويت خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأضاف باقر أن التجمع السلفي يطمح الى مزيد من الإجراءات الحازمة ومنها طرد السفير الإيراني ومتابعة التهديدات المتواصلة على الكويت، مؤكدا أن الشعب قد اطلع على الأحكام القضائية النهائية التي تؤكد تآمر وتخابر إيران ضد الكويت من خلال إيجاد جماعات إرهابية مسلحة تهدد الأمن والمواطنين.

وتابع أن موقف التجمع السلفي واضح، وقد أصدر مقالا فور صدور الأحكام النهائية طالب فيه باتخاذ إجراءات حازمة ضد السفارة الإيرانية التي ثبت تورطها لأكثر من مرة في ممارسات إرهابية في الكويت بأحكام قضائية نهائية وباتة، كما أنه لا بد من أخذ الحيطة والحذر ومراقبة هذه الخلية وتوابعها فربما توجد خيوط أخرى قد تم زرعها عن طريق هذه الخلية، فحزب الله وإيران يمارسان التهديد بشكل متواصل على الكويت ويجب أن يكون هناك موقف وقرار حازم أكثر مما هو عليه.