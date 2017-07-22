شدد النائب د. حمود الخضير على ضرورة دعم الجهود الأمنية الرامية إلى إلقاء القبض على المدانين في قضية خلية العبدلي كما شدد على مؤازرة الديبلوماسية الكويتية التي اتخذت قرارات جريئة تصب في مصلحة الكويت وشعبها.

وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن ثقتنا كبيرة في رجال وزارة الداخلية لضبط الجناة الفارين، معربا عن رفضه أي محاولة للتشكيك بدور هذه الوزارة التي تقوم باتخاذ اللازم في هذه القضية كما في مختلف القضايا التي تخص هذه الوزارة الحساسة.

وقال الخضير ان علينا وضع الكويت وأمنها وسيادتها نصب أعيننا، وأن يكون مقدما على أي اعتبارات أخرى، وأن نبتعد عن طرح القضايا الشخصية والطائفية والفئوية التي يستفيد منها أعداء الكويت، مشددا على عدم إعطاء فرصة لمن يتربص بالكويت وأمنها، وسد أي ثغرة يمكن أن تؤدي إلى فتنة لا قدر الله.

وأكد أن إجراءات وزارة الخارجية الأخيرة بتقليص التمثيل الديبلوماسي مع ايران قرار مستحق ولا بد من دعمه، خصوصا أن هذا القرار جاء بعد استنفاد كل الطرق الودية لحث ايران على عدم التدخل في شؤوننا الداخلية التي كان لقضائنا العادل الكلمة الفصل في إثباتها.