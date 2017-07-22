التدخلات الإيرانية تتنافى مع علاقات حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال الدول والقيم الأخلاقية والإنسانية

القاهرة ـ هناء السيد

أكد د.مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي التام مع الكويت الشقيقة، ودعمه للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، بعد قرارها، بتخفيض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية في الكويت وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن ثبوت دعم جمهورية إيران ومساعدتها لأفراد خلية العبدلي الإرهابية المتهمة في ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة وأمن واستقرار الكويت، يؤكد للعالم أن النظام الإيراني أصبح الداعم الرئيس للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الكويت والدول العربية.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي - خاصة هيئة الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها والدول الفاعلة في النظام الدولي - إلى إدانة تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتمثل في مواقفه وسياساته العدوانية والطائفية تجاه الدول العربية، ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة لإضعاف سلطة الدول العربية ونشر الفوضى وتمزيق وحدة المجتمعات العربية، مؤكدا ان هذه التدخلات والسياسات تتنافى مع علاقات حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال الدول، والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتتعارض مع كل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.

وثمن رئيس البرلمان العربي توحد الشعب الكويتي خلف القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر، مشيدا في الوقت نفسه بالأجهزة الأمنية في الكويت وما تبذله من عمليات استباقية ناجحة مكنتها من إفشال مخططات التخريب والتدمير ونشر الفوضى.