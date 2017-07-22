سلطان العبدان

طالب مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس بمنح أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة من حملة شهادتي الدكتوراة والماجستير من الكويتيين العلاوات التي تمنح لنظائرهم من اعضاء الهيئة التدريسية العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى علاوة التدريس التي يحصل عليها المدرسون العاملون في المدارس الخاصة.

وأوضح المرداس في تصريح صحافي أن أعضاء هيئة التدريس الكويتيين العاملين في الجامعات الخاصة لا يحصلون على العلاوة الخاصة بهم بسبب تأخر صدور قانون الجامعات الخاصة، ودعم شمولهم في قانون «دعم العمالة الوطنية»، الذي لم يتم التعرض لذكرهم فيه.

وأضاف المرداس ان حملة شهادة الدكتوراة في القطاع الحكومي العاملين في مهنة التدريس يتقاضون علاوة وقدرها 400 دينار وحملة الماجستير يتقاضون علاوة قدرها 200 دينار، بينما حملة الدكتوراة في القطاع الخاص في مهنة التدريس يتقاضون 150 دينارا وحملة الماجستير 75 دينارا، ومن يعمل في مهنة التدريس في المدارس الخاصة يحصل على علاوة مقدارها 50 دينارا في وقت يحرم منها اعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات الخاصة.