أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وعضو البرلمان العربي النائب عسكر العنزي دعمه الإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الديبلوماسية الإيرانية في الكويت بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف

بـ «خلية العبدلي»، ومشاركة جهات إيرانية في مساعدة ودعم أفراد الخلية.

وقال العنزي في تصريح صحافي: نحن ندعم الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية للحفاظ على أمن الكويت واستـقـرارها وسلامة أراضيها، وذلك بتخفيض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية في الكويت وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين الكويت وإيران‪.‬

وشدد العنزي على ان ثبوت دعم إيران ومساعدتها لأفراد خلية (العبدلي) الإرهابية المتهمة بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة وأمن واستقرار الكويت، يؤكد للعالم ان النظام الإيراني أصبح الداعم الرئيسي للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الكويت والدول العربية‪.

وأكد العنزي: أن هذه التدخلات والسياسات تتنافى مع علاقات حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال الدول، والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتتعارض مع كل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، داعيا إلى توحد الشعب الكويتي خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ودحض كل محاولة تسعى لشق الصف أو المساس بالوحدة الوطنية، مثمنا دور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والأجهزة الأمنية وما تبذله من جهود وإجراءات من اجل ضبط المتهمين المحكوم عليهم في قضية خلية العبدلي «وعلينا دعم الوزير في إجراءاته وكلنا ثقة بأن المتهمين سيكونون في قبضة رجال الأمن والعدالة».