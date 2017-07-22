وجه النائب اسامة الشاهين سؤالا الى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه ما يلي:

مشروع تطوير شارع الغوص من المشاريع التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر في وسط الازدحام المروري الذي يعاني منه ويأمل أن يتم الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن.

ويمتد الطريق من الدائري الخامس إلى الدائري السابع.

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1- ما المدة الزمنية للانتهاء من مشروع تطوير شارع الغوص؟

2- ما الإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان انسياب الحركة المرورية، وعدم تضرر البيوت المواجهة لمواقع العمل أثناء إنجاز مشروع تطوير شارع الغوص؟

3- ما خطط تطوير امتداد شارع الغوص داخل منطقة «بيان» فيما بين إشارة مقسم «مشرف» ووصلة الدائري الخامس؟ وما الإجراءات والضوابط لضمان عدم تضرر أهالي المناطق؟