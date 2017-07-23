العالمان العربي والإسلامي يتحملان مسؤولية حماية الأماكن المقدسة

بدر السهيل

ندد عدد من النواب بالممارسات الصهيونية المتصاعدة ضد الأشقاء الفلسطينيين وقيام قوات الاحتلال بمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى. وطالبوا في تصريحات متفرقة باتخاذ إجراءات فورية تدين ما تقوم به دولة الاحتلال إسرائيل من جرائم وانتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني. ودعوا العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة ضد الأماكن المقدسة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بلجم الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها حقوق الإنسان والقرارات والمواثيق الدولية.

وفي هذا الاطار، طالب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري المجتمع الدولي باتخاذ عقوبات رادعة بحق الكيان الصهيوني ووقف الاعتداءات وجميع صور الاستيطان التوسعية في الأراضي المحتلة.

ودعا مراقب مجلس الأمة نايف المرداس ‏الشعوب والحكومات العربية والإسلامية لنبذ الخلافات والانتصار للمسجد الأقصى.

ودان النائب د.محمد الحويلة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة، مشيرا إلى أنها سابقة خطيرة وعدوان على المقدسات وحقوق وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأيد الحويلة بيان البرلمان العربي بهذا الشأن وإرسال برقيتين عاجلتين للأمين العام الأمم المتحدة ورئيس البرلمان الدولي تدينان إغلاق المسجد الأقصى وتحملان إسرائيل مسؤولية ذلك، وتطالبان باتخاذ إجراءات فورية تدين ما تقوم به دولة الاحتلال إسرائيل من جرائم وانتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني. وأكد ضرورة اتخاذ الدول العربية وجامعة الدول العربية موقفا حاسما تجاه تلك الواقعة التي تحدث لأول مرة، وكذلك على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته نحو وقف هذه الممارسات. وشدد على أن ذلك الأمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، لأن ما تقوم به قوات الاحتلال من إغلاق للمسجد الأقصى والتعدي على المصلين يعد انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم وللضمائر الحية أينما كانت. وقال إنها بذلك تعبر عن نهج رسمي يرعى التطرف ويمارس الإرهاب، وهو مؤشر خطير للعقلية اليهودية المتطرفة ولما تخطط له بحق المسجد الأقصى المبارك وجميع المقدسات في مدينة القدس الشريف. ودعا العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة ضد الأماكن المقدسة. كما طالب الحويلة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بـ (لجم) الحكومة الإسرائيلية عن اعتداءاتها اليومية وانتهاكاتها حقوق الإنسان والقرارات والمواثيق الدولية وأن تطبق القرارات الدولية المتعلقة باحتلال إسرائيل الأراضى الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وأشاد النائب ناصر الدوسري بالتعميم الذي أصدرته وزارة الأوقاف بشأن توحيد خطبة الجمعة لتكون لنصرة الأقصى، قائلا: «لطالما ‫المسجد الأقصى في قلوب الكويتيين، لذلك أصدرت وزارة الأوقاف تعميما لتكون خطبة الجمعة عن الأقصى، فلهم مني جزيل الشكر».