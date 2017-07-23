أكد النائب خالد الشطي انه من أغلبية كويتية عظمى ضد تدخل اي بلد آخر في الكويت وهذا الرفض يأتي كمشرب عقائدي وتوجه فكري والتزام وطني وشرعي.

ولفت الشطي الى ان كسر ضلع المثلث الذي يطوقنا ويتجاذبنا والإخلال بالتوازن سيضعنا في زاوية حرجة ويخلق ضعفا استراتيجيا خطيرا، معتبرا ان التصعيد مع ايران يصب في توجه يخلي ظهر البلاد ويكشف عنها الغطاء.

وشدد الشطي على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة تستدرك الفراغ لأن الكويت أصبحت اليوم مكشوفة، لاسيما مع رخاوة الضلع الثاني بانشغال العراق وعدم استقراره.

ودعا الشطي الحكومة الى سرعة التحالف مع تركيا واستدعاء قوات منها او من دولة آسيوية أخرى تعيد توازن الردع.