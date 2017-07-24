طالب النائب حمد الهرشاني أعضاء مجلس الأمة بمنح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وجميع الأجهزة المختصة الوقت الكافي ليقوموا بواجبهم ومسؤولياتهم في إنهاء ملف المدانين في خلية العبدلي والمتوارين عن أنظار العدالة.



وقال الهرشاني «لا نشك في كفاءة وقدرة الجراح والقيادات الأمنية فهم العين الساهرة على أمن وأمان الوطن، «مشددا على ضرورة تحلي النواب بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب البلاد الفتن في التعاطي مع موضوع خلية العبدلي».

ودعا الهرشاني النائب العام الذي «لا نشك في إخلاصه ووطنيته» الى أن يصدر قرارا بمنع تداول ونشر أي شيء يتعلق بهذا الأمر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على وحدة الصف للمجتمع الكويتي وكذلك لحماية المؤسسة الأمنية من أي تشويش على اداء عملها خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تشهدها المنطقة.



وأضاف: «من يتابع الاستقطاب الطائفي الذي شهدته الساحة الكويت مؤخرا يدرك خطورة ترك الأمور كما هي لفترة أطول حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة».