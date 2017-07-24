أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية مع المكاتب الصحية النائب فيصل الكندري ان ما نشر في إحدى الصحف المحلية غير صحيح حول تعامل المكتب الصحي في ألمانيا مع وسيط إسرائيلي، متمنيا من الصحف المحلية التي نكن لها كل احترام وتقدير بالا تأخذ المعلومة من مصادر غير موثوقة.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي، ان المكتب الصحي لم يتعامل مع وسطاء او شركات اي كانت جنسيتها، موضحا ان تعاملات المكتب الصحي تبين انها مباشرة مع المستشفيات الألمانية.

وقال الكندري انه تبين وجود عقد واحد للخدمات اللوجستية وله ظرف خاص ويصب في مصلحة المرضى المبتعثين.

وأضاف ان التحقيق لا يزال جاريا مع المكاتب الصحية، وبعد الانتهاء من التحقيقات سيتم رفع التقرير النهائي إلى نواب مجلس الأمة لاتخاذ ما يرونه مناسبا.

وشدد الكندري على ضرورة عدم إثارة أي أمور غير صحيحة، خاصة ان التحقيق لا يزال مستمرا وسريا.