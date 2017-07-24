وصف النائب خالد العتيبي الانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني بالأراضي المقدسة وكل فلسطين بالهمجية، مؤكدا انها حلقة ضمن سلسلة الارهاب الذي يمارسه المحتل لتهويد القدس وفرض سياسة الأمر الواقع على شعب اعزل مسالم.

واعتبر العتيبي ان الشعوب العربية ترفض تلك الانتهاكات وتتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني وتدرك أن صراعنا مع الكيان الصهيوني صراع وجود وليس صراع حدود، وعلى الرغم من حالة الصمت العربي وعجزه عن مواجهة تلك التحركات عمليا لكننا على يقين ان الحقوق لن تموت مادامت هناك ضمائر حية من شعوبنا العربية ترفض الظلم والاستبداد.

وأشاد العتيبي بالتحركات التي شهدها الشارع الكويتي ودعا لها امس الأحد، قائلا: ان تحرك القوى السياسية باختلاف انتماءاتها ومن قبلها التحركات الطلابية والتفاعل الشعبي ضد سياسات الكيان الصهيوني تؤكد استعداد شعبنا للدفاع بكل ما هو غال ونفيس عن مقدساتنا بل ومواجهة سياسات المحتل الساعية لإقتلاع وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم ومدنهم بكل ما اوتي لنا من قوة.