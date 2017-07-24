من الضروري الاستعجال بتشجير المدينة ووضع حزام من الاشجار للحد من الرمال المتراكمة

طالب النائب د.محمد الحويلة جميع الوزراء والجهات المعنية متابعة خدماتهم في مدينة الخيران السكنية وهي المدينة التي تعاني الإهمال والعمل على سرعة تشغيل كل الخدمات الأساسية كالأمنية والتعليمية والصحية كذلك الجمعية والاهتمام بالنظافة وغيرها من الخدمات وذلك لرفع المعاناة عن الأهالي.

وقال الحويلة في تصريح صحافي ان مدينة الخيران السكنية تعاني إهمالا وتشوهات نتيجة تقاعس وزارات الدولة ومؤسساتها من تشغيل خدماتها بها وعدم الحفاظ على مبانيها المنجزة بالمدينة من أيدي بعض المخربين الذين وجدوا بها متنفسا لسلوكيات خاطئة وممارسات مشبوهة واستغلال لانعدام الأمن في تشويه المدينة وتدمير بعض خدماتها، وايضا عدم الاهتمام بالنظافة العامة للمدينة.

وأضاف الحويلة أن أهالي المدينة الآن ومستقبلا يواجهون مشكلة عند مراجعتهم للخدمات الحكومية وانهاء معاملاتهم وذلك لبعد المدينة وعدم تشغيل الخدمات بها.

ودعا الحويلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الى تشغيل مخفر الشرطة بكامل طاقته وتوفير دوريات متحركة وثابتة لضبط الأمن وضبط المستهترين الذين وجدوا ضالتهم في المدينة.

كما طالب وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع شركة لإزالة الرمال والسافي من الشوارع وتنظيف الشوارع وتخصيص سيارات لرفع القمامة، فالشوارع تعاني من الإهمال وتجمع الأتربة والمهملات التي عطلت المجاري وعمليات الصرف، كما أن على الهيئة العامة للزراعة التي كان يفترض عليها أن تضع حزاما من الأشجار حول المنطقة لتكون عازلا ومصدا للرياح المحملة بالتراب، لذلك من الضروري الاستعجال بتشجير المدينة ووضع حزام من الاشجار للحد من الرمال المتراكمة والسافي الذي غطى المدينة.

وطالب الحويلة وزارة الاشغال العامة بالتدخل السريع لرفع الاتربة التي تسببت في اغلاق بعض الطرق مما أدى إلى وقوع بعض الحوادث والانزلاقات لسيارات المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وكذلك المجاري التي تطفح لعدم صيانتها مما عرض الأهالي لخطر الروائح الكريهة وخطر التعرض للأمراض.

وأضاف الحويلة أنه على وزارة الصحة القيام بتشغيل مستوصف الخيران حيث ان المستوصف يحتاج الى صيانة وأن يتم تزويده بأحدث الأجهزة وبالكوادر الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية لأهالي المدينة حيث انهم يعانون بعد المسافة عند مراجعتهم لاقرب مستوصف وكذلك مستشفى العدان لبعد المسافة.

واختتم الحويلة تصريحه مؤكدا أنه سيتابع احتياجات مدينة الخيران السكنية مع جميع الوزراء والمسؤولين حتى يتم تشغيل جميع الخدمات بالمدينة والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة للطرق والتشجير للحد من الرمال التي غطت المدينة.