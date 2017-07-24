قدم النائب اسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء فيه: لما كان أن تقدم عدد من ذوي الإعاقة بطلب اشهار عدد من الأندية الخاصة بهم، ولكن هيئة الرياضة ربطت إشهارهم بتوفير الأراضي، مع العلم أن الهيئة قامت مسبقا بالكشف على أحد الأندية الراغبة في الإشهار «نادي وربة الرياضي للمعاقين»، وأكدت استعداده للإشهار.



لذا أتقدم باقتراح برغبة التالي: إشهار الأندية التي تم الكشف عن استعدادها ولا سيما نادي وربة الرياضي للمعاقين وكذلك أي ناد استوفى الشروط، حتى لو لم يتم توفير أرض في الوقت الحالي.



ويتم الاتفاق مع هيئة الشباب على تسهيل انتفاعهم من مراكز الشباب.