الإسكان والبطالة قضايا متراكمة يجب احراز تغيير فيها





توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجيـــة البرلمانية النائب علي الدقباسي أن تكون المرحلة المقبلة مختلفة وتشهد إنجازات أكبر سواء على مستوى مجلس الأمة أو مستوى الحكومة.

وأوضح الدقباسي أن مفتاح التغيير هو أن تكون هناك حكومة جديدة وبتشكيل جديد تكون لديها رؤية وقرار وأن تحافظ الحكومة على الأموال العامة وعلى مسيـــرة التنمية وتحقـــق طموحـــات المواطنــين.

وأضاف أن الحكومة لديها فرصة خلال العطلة البرلمانيـــة في أن ترصد ما طرحـــه ويطرحه النواب لأنه في النهاية رغبات شعبيــة يعبر عنها النــواب.

وعلى مستوى مجلس الأمة، أكد النائب الدقباسي أنه يتوقع تغيرا كبيرا لأن هناك قضايا متراكمة ومتضخمة مثل الإسكان ومعاناة المواطنين في الحصول على سكن وأيضا البطالة وعدم توافر فرص عمل للمواطنين بينما يجد الوافدون وظائف لدى أجهزة الدولة.

وبين أن هناك أيضا قضية ميكنة المعاملات في الجهات الحكومية واختصار الوقت والجهد على المواطنين لأن هناك معاملات تستغرق شهرا أو أكثر بسبب عدم وجود رؤية واضحة أو بسبب عدم وجود قرار لدى المسؤولين.

وأفاد الدقباسي بأن رؤيته واقتراحاته للمرحلة المقبلة تتمثل فيما سبق وتقدم به من اقتراحات بقانون أو اقتراحات برغبة أو أسئلة برلمانية وتركز في عدم توافر فرص العمل للمواطنين وتبسيط الإجــــراءات والتقاعد المبكر وتوزيـــع الدوائر الانتخابية بما يحقــق عدالة توزيع الأصوات والمرشحـــين.

وأشـــار الدقباسي إلى أن هذه الاقتراحات أصبحت كلها في عهدة المجلس، متمنيا أن يقدم النواب شيئا أكثر من الوعود لأن الأداء في دور الانعقاد الأول لم يكن على المستوى المطــلوب وضاع وقت كثير على المجلس في نقاشات جانبيــة لم تحقق شيئــا.