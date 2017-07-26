وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه:

أولا: 1 ـ أرجو تزويدي بكشف بأسماء وجنسيات جميع المتهمين بقضية تفجير جامع الإمام الصادق عليه السلام التي راح ضحيتها 26 شهيدا وأكثر من 200 جريح من ذكر التهم الموجهة لكل منهم على حدة.

2 ـ أرجو تزويدي بجميع الأحكام الصادرة على المتهمين بتلك القضية.

3 ـ أرجو تزويدي بكشف بأسماء المتهمين الهاربين في هذه القضية. وهل لدى وزارة الداخلية أي معلومات عن الدولة التي يتواجد فيها الفارون وهل طالبت بتسليمهم؟ وما الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية للقبض على المدانين الهاربين أو المتوارين عن الأنظار؟

4 ـ هل قامت وزارة الداخلية بتعميم أسماء وصور المطلوبين الهاربين على المنافذ ونشرها في وسائل الإعلام والمرافق العامة؟

5 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن اثنين من المدانين في جريمة تفجير جامع الإمام الصادق عليه السلام واللذين ألقت السلطات في المملكة العربية السعودية القبض عليهما؟ وهل طالبت الكويت بتسلمهما؟ وما الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأنهما؟ وهل قامت وزارة الداخلية بتعميم صورتيهما واسميهما على مرافق الدولة وفي وسائل الإعلام؟

6 ـ أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية ومنشور في موقعها الإلكتروني الرسمي وفي وسائل الإعلام بأن السلطات الكويتية قامت بتسليم شقيق اثنين من المدانين والذي كان يقيم في دولة الكويت أثناء ارتكاب جريمة تفجير جامع الإمام الصادق عليه السلام، ما هو اسم الشخص الذي تم تسليمه الى المملكة العربية السعودية؟ والسبب والأساس القانوني الذي بناء عليه تم تسليمه؟ وهل هو ضالع بأي جرائم أخرى أو هل وجهت اليه أي تهم من قبل السلطات الكويتية أو غيرها؟

7 ـ نشرت جريدة «النهار» في العدد 2508 بتاريخ 9 يوليو 2015 خبرا مفاده أن الحكومة الكويتية شكلت وفدا قضائيا لزيارة المملكة العربية السعودية والاطلاع على نتائج التحقيقات مع الأشقاء الثلاثة الذين ضبطتهم السلطات السعودية، فما نتاج زيارة الوفد القضائي؟

ثانيا: 1 ـ ما قضايا جرائم أمن الدولة التي صدرت فيها أحكام باتة ولم يتم تنفيذها منذ عام 2000م وحتى الآن؟ وما الجرائم التي أسندت الى المدانين بتلك القضايا؟ مع ذكر أسماء المدانين وجنسياتهم؟ ولماذا لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بحق كل منهم؟ مع بيان ان كان المدانون متواجدين داخل الكويت أم خارجها؟

2 ـ ما الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الكويتية؟

3 ـ أرجو تزويدي بكشف بأسماء جميع الأشخاص الذين أدينوا بأحكام نهائية أو باتة في جرائم تمس أمن الدولة ممن هم متواجدون خارج البلاد أو متوارون عن الأنظار، وما الإجراءات التي تم اتخاذها للقبض عليهم؟ وهل تم تعميم اسمائهم وصورهم على المنافذ الحدودية ونشرها في وسائل الإعلام والمرافق العامة؟