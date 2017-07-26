وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام جزائية من سنة 1992 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ولم يتم تنفيذه.

2 ـ عدد المحكومين في قضايا أمن الدولة من سنة 1992 حتى تاريخ ورود، هذا السؤال ولم يتم تنفيذها.

3 ـ الاجراءات التي قامت بها الوزارة لضمان تنفيذ الأحكام.

4 ـ الإجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه الهاربين من تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا امن الدولة منذ سنة 1992 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.