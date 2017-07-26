سلطان العبدان

ثمن النائب السابق محمد طنا جهود القيادات الأمنية في البحث عن المدانين فيما يسمى بخلية العبدلي، وقال طنا في تصريح صحافي إن رجال الأمن وهم العيون الساهرة على امن الوطن يبذلون جهودا كبيرة تستحق من الشعب كل الدعم والوقوف معهم من اجل امن واستقرار الكويت.

وبيّن طنا ان طلب عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة هذا الموضوع بشكل علني لم يكن صائبا، متمنيا على السلطتين عقد اجتماع موسع وبحث جميع الاجراءات بشكل شفاف لما لمثل هذه المواضيع من حساسية وانعكاسات.

ورفض طنا استخدام الجنسية وحق المواطنة، مؤكدا ان هناك قانونا يحاسب جميع من يتستر على مجرم هارب مطالبا بتعديل تشريعي لتشديد العقوبة على من يساعد مجرما على الهرب.

وأثنى طنا على المتابعة والتوجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الذي يتابع القضية بشكل مباشر ويحرص على وحدة الصف، وختم طنا تصريحه بضرورة توحيد الصف الكويتي والابتعاد عن التجاذبات والتصادم الطائفي لأجل مصلحة الكويت.