بدر السهيل

توقع النائب د.عودة الرويعي أن يشهد دور الانعقاد المقبل حسما لمجموعة من القضايا التي تمس احتياجات مهمة للمواطنين وتم إثارتها ولم تستكمل أو تأجلت من الانعقاد الماضي. وأوضح الرويعي أن من بين هذه القضايا إنشاء جامعات جديدة والمعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة سواء للعسكريين أو المدنيين خاصة وان الحكومة قد أعادت إلى المجلس قانون المعاشات التقاعدية للعسكريين.

وأضاف أنه يأمل استحداث لجنة للموارد البشرية للعمل على إنجاز البديل الاستراتيجي الذي أنفقت عليه الدولة أموالا طائلة ولم يتم الانتهاء منه.

وذكر الرويعي أن من القضايا المهمة أيضا قانون التجنيس الذي يحدد عدد المتجنسين سنويا بشكل واضح مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن تصدر الحكومة مرسوم ضرورة يحدد عدد المتجنسين لكنها لم تفعل.

وبين أن قانون المعاقين والتعديلات التي تمت عليه من المفترض أيضا أن يكون أول الأولويات في دور الانعقاد المقبل. وقال الرويعي أداء المجلس في دور الانعقاد الماضي أمر طبيعي ومتوقع لأنه عادة ما تشهد البدايات تجاذبا بين الأولويات ورغبات النواب وأيضا بين النواب وبعضهم، وتكون هذه التجاذبات بداية لتكوين العلاقات بين النواب وترتيب الأولويات وهو مايسير عليه الجميع بعد ذلك.

وبين الرويعي أنه غير راض عن الأداء البرلماني للمجلس في دور الانعقاد الماضي وبرر ذلك بانشغاله في قضايا داخلية وخارجية. وحول أداء الحكومة قال الرويعي ان العمل الحكومي هو عمل مشترك لكن لم نلاحظ ذلك في الحكومة فهناك خلل في التعاون بين الوزراء وهناك وزراء أداؤهم أفضل وتعاونهم أكثر.

وأشار إلى أن هناك وزراء آخرين لا يعرفون كيف يديرون وزاراتهم ولا يحسنون التعامل مع بقية الفريق الحكومي وهذا كان ملحوظا في التصريحات المتضاربة والمتناقضة بين الوزراء حول نفس القضية.

وأفاد الرويعي بأنه لا يوجد وزير مستثنى من الاستجوابات وكل وزير مقصر هو عرضة للاستجواب وقد يحدث حادث عرضي يؤدي إلى استجواب الوزير.

وأكد الرويعي أنه يتمنى أن تكون لدى الحكومة قدرة أفضل من خلال تشكيل وزاري جديد وهذا أمر حتمي بعد وضوح أداء بعض الوزراء في دور الانعقاد الماضي.‏‫