وجه النائب محمد المطير سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه:

في ظل الاحداث الاخيرة التي تمت وبجهود اخواننا في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تم الكشف عن الخلية الارهابية المعروفة بـ«خلية العبدلي» والذي ثبت لدى محكمة التمييز في الحكم خيانة المتهمين للوطن وتخابرهم مع جمهورية ايران الاسلامية وتجميعهم الكم الهائل من الاسلحة والمتفجرات والذخائر وتخزينها في عدة اماكن منها مزرعة وشاليه، وايضا يوجد انتماء لبعض المتهمين والمدانين لهذه الخلية بجمعية الثقافة الاجتماعية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لذا يرجى تزويدي بالآتي:

1- تزويدي باسماء اعضاء مجلس ادارة هذه الجمعية والاعضاء العاملين فيها والذين لديهم اشتراكات سارية او منتهية.

2- تزويدي بصورة من اول اشهار للجمعية وصورة قرار ايقافها واسبابه، وايضا صورة من قرار اعادتها مرة اخرى وتقرير الادارة القانونية عن ذلك.

3- تزويدي بالمبالغ التي تم ايداعها في الجمعية والتي تم صرفها واين تم صرفها خلال خمس سنوات.

4- هل تم توجيه انذار مخالفة للجمعية منذ تأسيسها، يرجى تزويدي بصورة منها.

5- اين يقع مقر الجمعية وهل هو ملك للدولة او مبنى خاص، يرجى تزويدي بصورة من عقد الايجار.

6- يرجى تزويدي بكشف عن العاملين بالجمعية وجنسياتهم ومبالغ رواتبهم بالتفصيل.

7- هل هناك تعاون في عمل انشطة مشتركة ما بين الجمعية والملحقية الثقافية الايرانية، يرجى تزويدي بصورة منها.

8- يرجى تزويدي بالتقرير المالي والاداري الخاص بالجمعية خلال الخمس سنوات الماضية.

9- هل يتم صرف اعانة سنوية لهذه الجمعية، واذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بقيمة هذه الاعانات وسنوات صرفها.