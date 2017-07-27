توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني امس الى العاصمة المغربية الرباط للمشاركة بالمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حول تداعيات الأوضاع في القدس. وكان في وداع الغانم على أرض المطار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب وسفير المملكة المغربية الشقيقة لدى الكويت جعفر علج حكيم وأمين عام مجلس الأمة بالإنابة ايمان البداح.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الغانم كلمة الوفد الكويتي خلال الجلسة الطارئة التي تأتي لبحث تداعيات الممارسات الإسرائيلية الصارخة في القدس وما يصاحبها من انتهاكات لحرمة المسجد الأقصى.وكان الغانم قد دعا عبر رسالة وجهها لرئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في وقت سابق الى عقد جلسة طارئة للاتحاد لتدارس الموقف الخطير والمتصاعد في القدس المحتلة.ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب د.عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب د.وليد الطبطبائي وعضو اللجنة التنفيذية للشعبة النائب د.خليل عبدالله أبل وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

..ويهنئ المالديف وليبيريا بالأعياد الوطنية

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشعب في جمهورية المالديف الصديقة عبدالله مسيح محمد وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

كما بعث الغانم ببرقيات تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب في جمهورية ليبيريا الصديقة جيمس إيمانويل نوكوي ورئيس مجلس الشيوخ جوزيف ن. بواكاي ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت أرمه زولو جالاه بمناسبة العيد الوطني لبلادهم.