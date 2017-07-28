كشف النائب مبارك الحجرف عن ان وزارة الأشغال العامة تولي أهمية كبيرة لتطوير طريق العبدلي وطريق السالمي، بالإضافة الى طريق كبد لتكون هذه الطرق واجهة مميزة للكويت.

وقال الحجرف بعد لقائه مع وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع: الوزير أكد لي ان وزارة الأشغال تعمل على تطوير هذه الطرق، كما وعدنا الوزير بأن تطوير طرق وشوارع محافظة الجهراء ومحافظة الفروانية سواء الطرق الداخلية ا‏و الخارجية سيكون من أولويات وزارة الأشغال خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الحجرف: أنا بانتظار تنفيذ وعد الوزير بخصوص زيارته ‏لمحافظتي الجهراء والفروانية في الأيام القليلة المقبلة للاطلاع على متطلبات الأهالي ومشاكلهم على أرض الواقع والعمل على حلها من قبل الوزارة.