قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لحصول أعداد كبيرة من الطلبة الكويتيين على مؤهلات علمية (دبلوم) من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، رغم أنهم من الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية أو ما يعادلها بالأقسام الأدبية، وبناء على القرار الوزاري الصادر من وزارة التعليم العالي رقم 192/2010 الذي يقضي بعدم السماح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية أو ما يعادلها بالأقسام الأدبية بالالتحاق بالتخصصات العلمية بالجامعات أو المعاهد العربية أو الأجنبية، وهو ما ألحق كبير الضرر بالطلبة المتخرجين في هذه المعاهد، وأوقف مسيرتهم التعليمية وطموحاتهم الطبيعية في تطوير الذات والارتقاء بأنفسهم علميا ووظيفيا، علما أن هذا القرار يحمل شبهة مخالفة نص المادة 40 من الدستور (التعليم حق للكويتيين..)، إذ يعتبر حق التعليم مقدسا للمواطن الكويتي، ويجب ألا تقف الدولة في وجه آمال وطموحات عدد من أبنائها من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، رغم أن خريجي الأقسام الأدبية قد حصلوا في دوراتهم بعد الثانوية العامة على مواد علمية كثيرة تؤهلهم لاستكمال دراستهم.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

(نص الاقتراح)

الغاء القرار رقم 192/2010 الصادر من وزارة التعليم العالي.