مصادر لـ «الأنباء»: الاستعانـة بمكتب تدقيق عالمي بسبب تضارب وجهات نظر الأعضاء

بدر السهيل

انتقد عضو لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة دراسة أوضاع المكاتب الصحية في الخارج النائب أسامة الشاهين انتهاك بعض أعضاء اللجنة القانون فيما يخص سرية أعمال اللجنة بتسريبات وتصريحات ثبت عدم صحتها، موضحا ان هذه التسريبات والتصريحات تستهدف انحراف التحقيق عن مساره الصحيح.

وقال الشاهين: هناك مليار ونصف المليار دينار كويتي صرفت على العلاج في الخارج خلال السنوات الماضية، لذلك يريد البعض صرف أنظار لجنة التحقيق عن المشكلة الحقيقية لإخفاء تورط البعض في قضية «العلاج السياحي» بالخارج، ونحن نريد كبح جماح «العلاج السياحي» حتى نستطيع ان نوجه أمــوال العــلاج بالخــارج الــى المــرضى الحقيقيين.

إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان لجنة التحقيق البرلمانية التي كلفها مجلس الأمة للتحقيق في مخالفات المكاتب الصحية في الخارج ستطلب الاستعانة بمكتب تدقيق عالمي للكشف عن صحة الفواتير والتحويلات ‏المالية الصادرة من المكتب الصحي في ألمانيا.

وأكدت المصادر ان هناك تضاربا في وجهات نظر أعضاء لجنة التحقيق المتواجدين حاليا في الخارج، حيث يقومون بجولة على المكاتب الصحية فمنهم من يرى تورط بعض المكاتب في مبالغ مالية ومنهم من يرى غير ذلك مما أدى الى الاستعانة بمكتب تدقيق عالمي.