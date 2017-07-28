رشيد الفعم

في إطار المساعي الرامية إلى حل قضية الإيقاف الرياضي، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مسؤول أن وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة تضم عددا من المستشارين في هيئة الرياضة لدراسة خصخصة الأندية والاحتراف الرياضي.

وكشف المصدر أن اللجنة ستباشر دراسة الملف مع مستشاري لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة وتشكيل فريق من كلا الجانبين للخروج بتصور كامل في هذا الاتجاه.

وأوضح المصدر أن تقرير اللجنة المشكلة سيكون مطروحا بشكله النهائي في سبتمبر المقبل حتى يتسنى للجهات المسؤولة مخاطبة اللجان الأولمبية تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل للتصويت عليه.

إلى ذلك، أشار المصدر ذاته إلى أنه حتى اللحظة لم يأت الرد الخارجي على الخطاب الموجه من الحكومة إلى اللجنة الأولمبية الدولية فيما يخص القوانين الرياضية التي تم إرسالها اليها، متوقعا أن يأتي الرد خلال الفترة القليلة المقبلة.