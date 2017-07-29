أكد مقرر لجنة التحقيق في مخالفات وزارة الصحة النائب سعدون حماد ضرورة الاستعانة بمكتب تدقيق عالمي لفحص المخالفات المالية والإدارية في المكاتب الصحية بالخارج.

وقال إن وفد اللجنة الذي يقوم بجولة على المكاتب الصحية بالخارج ضمن إجراءات التحقيق كشف عن مخالفات إدارية ومالية في المكتب الصحي بألمانيا بمبالغ كبيرة جدا.

وأضاف حماد أن مكتب ألمانيا لجأ إلى وسطاء في عمله مما تسبب في رفع أسعار العلاج مشيرا إلى أن نظام العلاج في ألمانيا لا يفرق بين الألماني والأجنبي في الأسعار.

وأشار إلى أنه عندما سألنا عن سبب ارتفاع التكلفة للمكتب الصحي هناك أفادت المستشفيات بأن المكتب كان يأتي إليهم عن طريق وسطاء.

وبين أن المكتب قام بتحويل مبالغ مالية خارج ألمانيا رغم أن عمله في فرانكفورت وهو ما يثير شبهة عن أسباب تحويل هذ الأموال إلى خارج ألمانيا.

وأوضح حماد أنه بالنسبة لمكتب باريس فإن اللجنة كشفت مخالفات إدارية فقط وليست مالية.

وأفاد بأنه بقي للجنة مكتبا واشنطن ولندن وبعدها ستقدم تقريرها كاملا عن المكاتب الأربعة إلى مجلس الأمة.