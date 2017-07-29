رشيد الفعم

في خطوة استباقية وتنسيقية للعمل في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، علمت «الأنباء» من مصدر نيابي مطلع أن اللجنة المالية البرلمانية ستطلب من الحكومة تقديم تقرير دوري كل شهرين يتضمن ماهية المشاريع الكبرى المدرجة في السنة المالية المقبلة ومقدار الصرف عليها وتحديد العقبات الفنية والادارية والمالية التي تقف في طريق تنفيذ تلك المشاريع. وأشار المصدر الى أن اللجنة ستطلب من الوزارات المعنية الاستعداد وتهيئة الردود الخاصة بالمشاريع الكبرى قبل البدء بمناقشة هذه المشاريع في اللجنة بداية دور الانعقاد.

وذكر المصدر أن الهدف من ذلك تجاوز العقبات التي حدثت سابقا قبل البدء في مناقشة المشاريع ووضع تصور كامل لبعضها خصوصا تلك التي تعيقها بعض الامور الادارية والمادية، وفي الوقت ذاته لتبقى اللجنة مواكبة لسير عمل تلك المشاريع بشكل دوري. وأوضح المصدر ذاته ان التقارير الدورية كان مجلس الامة يطلبها من الحكومة منذ تقديم الخطة التنموية الا ان الصعوبات التي واجهت التنفيذ استدعت البدء بهذه الخطوة منذ الان اختصارا للوقت وزيادة في ترتيب الاوراق الحكومية - النيابية وسعيا لتحقيق انجاز مميز في الدور المقبل.