بدر السهيل

أشاد النائب خليل الصالح بكلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن المسجد الأقصى، مؤكدا أنها حملت رسالة كويتية البصمة، إسلامية الهوية، عربية النخوة تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني غير المسبوقة.

وأكد الصالح أن الموقف الكويتي القاطع من التطبيع مع الكيان الصهيوني يزداد صلابة بمثل هذه العبارات التي لا يمكن أن يتسلل بينها شك، أو تتسلق عليها محاولات النيل من عزيمتنا أو الحد من إصرارنا على التصدي للكيان الغاصب بكل السبل والوسائل.

وقال إن الاعتداءات الصهيونية على مقدساتنا بلغت مديات لم يشهدها التاريخ ويجب أن تكون المواقف العربية والإسلامية بحجم تلك الاعتداءات وبعمق الألم الذي في القلوب. وأوضح الصالح «ان دور البرلمانات العربية في ساحة النضال السياسي والديبلوماسي والإنساني يجب أن يظل ناطقا بلسان الشعوب، ومرتقيا إلى حجم القضية والتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني لنصرتها».