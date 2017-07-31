الغانم: اجتماع نيابي - حكومي لمناقشة الأوضاع الإقليمية و«خلية العبدلي» والهاربين من أحكام العدالة

لم نتسلم طلباً نيابياً حول عقد دورة برلمانية طارئة حتى الآن

عدم قدرتنا على نصرة الشعب الفلسطيني بالسلاح أو الجهاد لا يعني التخلي عن كل أنواع الدعم مريم بندق ـ بدر السهيل ـ سلطان العبدان أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيه دعوة إلى النواب لحضور اجتماع تشاوري يعقد في مكتب المجلس غدا الثلاثاء، سيتم خلاله نقل رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى النواب، ومناقشة الأوضاع الإقليمية والمحلية. وأوضح الغانم أن اجتماع مكتب المجلس سيناقش الأوضاع الاقليمية في المنطقة وخلية العبدلي والهاربين من أحكام العدالة. إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن الحكومة ستحضر اجتماع مكتب مجلس الأمة غدا الثلاثاء، لإحاطة النواب بالإجراءات المتخذة إزاء تداعيات خلية العبدلي، بوفد يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الـدولة لشؤون مجلس الــوزراء ووزيــر الإعــلام بالـوكالــة الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب. وفي هذا السياق قال الغانم أن عددا من النواب وجهوا أسئلة برلمانية تخص هذه المواضيع، وبناء عليه تم التنسيق مع الحكومة التي ستحضر على مستوى رفيع اجتماع الثلاثاء الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، مؤكدا أنه بإمكان أي من الاعضاء توجيه السؤال الذي يرغب في الاستماع للردود عليه من الحكومة أو طرح أي استفسار أو رأي لديه.

وردا على سؤال بشأن ما تردد عن عقد دورة برلمانية طارئة، قال الغانم: لم أتسلم مثل هذا الطلب رسميا، مشيرا إلى أنه اطلع على مضامينه من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف انه قرأ مضامين هذا الطلب وتبين أنه مكتوب بشكل غير سليم، حيث انه يدعو إلى جلسة خاصة استنادا إلى المادة 72 من اللائحة والتي لا تنطبق على الدورات الطارئة التي تعقد خلال العطلة البرلمانية، إذ ان عقد الجلسات الخاصة يتم فقط خلال دور الانعقاد.



وأشار إلى أن عقد الاجتماع غير العادي الدورة الطارئة ينظمه المادة 64 من اللائحة والمادة 88 من الدستور، مبينا أن الاجراءات تتمثل في تقديم أغلبية أعضاء المجلس هذا الطلب أي 33 عضوا على الأقل، ويقدم إلى مجلس الأمة وتتحقق الأمانة العامة من اكتمال كل أركانه من عدمه وفي حال ثبتت لائحية الطلب يقوم رئيس مجلس الأمة بمخاطبة رئيس الحكومة والذي يدعو مجلس الوزراء إلى رفع مشروع مرسوم الدعوة إلى سمو الأمير وبعد توقيع سموه يعود المرسوم إلى مجلس الوزراء والذي يبلغ رئيس مجلس الامة به لتتسنى له الدعوة إلى اجتماع غير عادي للمجلس.



وأضاف أنه وأمام الاجراءات المطولة في الدعوة لمثل هذا الاجتماع وبالنظر إلى تواجد عدد من الأعضاء في خارج البلاد فإن اجتماع مكتب المجلس سيبحث المواضيع الواردة في الطلب حتى نوصل آراءنا إلى الجهات الحكومية بعد التحاور والنقاش بين الأعضاء.

من جانب آخر، أكد الرئيس الغانم أن مشاركة الوفد النيابي في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الرباط قد عبر عما يجيش في صدور الأغلبية الساحقة من الشعب الكويتي، مبينا أنه تم التأكيد على أن عدم قدرتنا على نصرة الشعب الفلسطيني بالسلاح أو الجهاد لا يعني التخلي عن كل أنواع النصر والدعم، وهذا ما بيناه خلال مشاركتنا في المؤتمر بشكل واضح وجلي.

وأضاف أنه بناء على تزكية المشاركين في المؤتمر تم استمرار ترؤس الكويت للجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني وبعضوية المغرب والجزائر وفلسطين والأردن، حيث تم تكليف اللجنة بمقابلة كل القادة والرؤساء والبرلمانات المؤثرة لنصرة المسجد الاقصى ونصرة صمود الشعب الفلسطيني وفضح الانتهاكات الإسرائيلية.