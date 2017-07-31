وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب جاء فيه: انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدى بعض المغردين لمحاضر التحقيقات بالنص اليدوي للمدانين فيما يسمى بخلية العبدلي، رغم انها تعتبر سرية وفق القانون وخروجها يعتبر خرقا قانونيا صريحا، وعليه يرجى تزويدي بما يلي:

1 ـ نسخة من محاضر التحقيقات التي تم تسريبها.

2 ـ ما تواريخ تلك المحاضر؟

3 ـ يرجى تزويدي بأسماء وكلاء النيابة وكتاب العدل الذين حققوا في القضية.

4 ـ ما الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه التسريبات وما تم التوصل اليه وهل تم التحقيق بالموضوع؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.